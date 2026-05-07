El ascenso del gigante: Spencer Jones recibe el llamado de los Yankees

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Lo que muchos aficionados en Nueva York esperaban finalmente ha sucedido, aunque bajo circunstancias agridulces. Ante la reciente baja del dominicano Jasson Domínguez por una lesión en el hombro, los Yankees de Nueva York han decidido que es el momento de ver de qué está hecho su prospecto estrella: Spencer Jones.

De acuerdo con un reporte de Jon Heyman del New York Post, Jones dejará la sucursal Triple-A para unirse al equipo grande. Se espera que su debut ocurra este mismo viernes, justo a tiempo para el inicio de la serie donde los Yankees visitarán a los Cerveceros de Milwaukee.

Un ascenso meteórico y una potencia física envidiable

A sus casi 25 años (los cumple la próxima semana), Jones llega a la Gran Carpa precedido por una reputación imponente. Seleccionado en la primera ronda del Draft de 2022 proveniente de Vanderbilt, este jardinero de 2.01 metros de estatura y 109 kilos de peso es una fuerza de la naturaleza.

Su ascenso no ha sido casualidad. El verano pasado ya había alcanzado el nivel Triple-A tras una temporada 2025 en la que se quedó a un solo robo de base de lograr una histórica campaña de 30 jonrones y 30 bases robadas entre Doble-A y Triple-A. Su combinación de velocidad y poder es, sencillamente, poco común para un jugador de su envergadura.

Números que exigen una oportunidad

A pesar de haber deslumbrado en los entrenamientos de primavera con seis cuadrangulares y un OPS estratosférico de 1.526, la gerencia decidió que Jones debía comenzar el año en Scranton/Wilkes-Barre para pulir su contacto. La apuesta parece haber dado frutos.

En 142 apariciones al plato esta temporada en Triple-A, Jones ha registrado:

Un promedio de .258 con un sólido .366 de OBP.

11 jonrones y 41 carreras impulsadas , liderando este último departamento en toda la liga.

Siete bases robadas y 18 pasaportes, demostrando que su disciplina en el plato está madurando.

El respaldo de Aaron Boone y el hueco en el lineup

El mánager Aaron Boone ya había dado pistas sobre este movimiento tras la victoria del jueves ante Texas. Boone destacó que, en el último mes, Jones ha mostrado turnos al bate mucho más consistentes, reduciendo significativamente la tasa de "swings" fallidos que lo aquejaron en marzo.

Con Giancarlo Stanton fuera de combate y el diagnóstico de esguince acromioclavicular de Jasson Domínguez, el camino está despejado para que Jones tenga tiempo de juego regular. Aunque su posición natural es el jardín central, su versatilidad le permitirá rotar por las tres praderas o incluso ocupar el puesto de bateador designado.

La llegada de Jones no solo cubre una vacante por lesión; representa el inicio de una nueva etapa para un equipo que necesita inyectar juventud y potencia a su alineación en un momento crítico de la temporada.