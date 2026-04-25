MLB: Robert Suárez asegura otra victoria de Atlanta con un salvado redondo

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Unos indetenibles Bravos de Atlanta iniciaron la serie frente a los Phillies de Filadelfia con una gran remontada que terminó con marcador de 5 a 3. El encargado de ponerle candado a la situación no fue otro que Robert Suárez, quien sumó una cifra redonda a sus estadísticas de por vida en la MLB.

Como ya es costumbre, el venezolano apareció en el noveno capítulo con la intención de conseguir los últimos tres outs. Primero inició las acciones con un boleto a Trea Turner, y poco después sacó de circulación a los dos siguientes bateadores. Acto seguido, un sencillo de Adolis García y un lanzamiento desviado aumentaron la tensión en el Truist Park.

Sin embargo, y afortunadamente para el conjunto de casa, el oriundo de Bolívar dominó a Brandon Marsh para de esa manera concretar su tercer rescate de la temporada.

Cabe añadir que luego de 12 presentaciones cuenta con 0.77 de efectividad y 0.94 de WHIP, esto gracias a una sola carrera permitida en 11.2 innings de labor, con dos boletos y 12 ponches.

Con el top-5 en la mira

Robert Suárez está en su quinta campaña de Grandes Ligas, y tras esta reciente presentación alcanzó los 80 juegos salvados. Con dicha cifra se mantiene en el sexto puesto entre cerradores venezolanos. Su próximo objetivo es dejar en el camino a Felipe Vásquez (89) para luego ir por Héctor Rondón (92) y Jorge Julio Tapia (99).