MLB: Elías Díaz guía la victoria de Kansas City con sus primeras impulsadas de la temporada

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El Kauffman Stadium presenció en la jornada de este viernes una victoria bien trabajada de los Reales de Kansas City, quienes se impusieron con marcador de 6 a 3 sobre los Angelinos de Los Ángeles. Allí, entre los bateadores que lograron marcar diferencia resaltó Elías Díaz.

Para esta cita, el receptor venezolano ligó de 3-1 con doble, dos carreras impulsadas, una anotada y una base por bolas. Cabe mencionar que este es apenas su tercer encuentro de la temporada, ya que lo llamaron desde Triple-A el pasado 19 de abril.

Elías también responde con el madero

Con Salvador Pérez desempeñándose mayormente como primera base y bateador designado, el puesto de receptor se encuentra un poco más abierto a los demás jugadores de la organización. Justo acá es donde entra el zuliano, cuya experiencia, buen bate y estupenda defensa apuntan a ser importantes para Kansas City.

El turno de la noche para Elías Díaz sucedió en la parte baja del cuarto inning, ya con dos carreras a favor de los suyos. Y es que con corredores en las esquinas bateó una línea fuerte hacia los lados del jardín izquierdo, lo suficientemente lejos para que llegara a salvo a la intermedia.

Además de remolcar a sus dos compañeros, el venezolano pudo finiquitar el rally de cinco carreras luego de anotar tras un batazo similar de Michael Massey.

Hasta los momentos, de los tres imparables que tiene Elías Díaz en siete turnos, dos son dobles. Además, sus primeras dos carreras remolcadas y su única anotada llegaron en este compromiso.