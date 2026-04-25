MLB: Así retoma Wilyer Abreu el liderato de jonrones en Boston

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Wilyer Abreu sumó un nuevo cuadrangular a sus estadísticas, algo que le permitió asumir nuevamente el liderato de dicho apartado en su equipo. Esto sucedió durante el compromiso que protagonizan este viernes Medias Rojas de Boston y Orioles de Baltimore en el Oriole Park.

La conexión del venezolano fue en la segunda entrada y sirvió para descontar el marcador 4 a 1 en ese entonces. Y es que apenas vio un lanzamiento del abridor Brandon Young para enviar la bola hacia las gradas del jardín derecho, a una distancia de 403 pies y con una velocidad de salida de 105.4 mph.

Fue así como Wilyer Abreu firmó su cuarto jonrón de la temporada, misma cifra de su compañero de equipo Willson Contreras. Por ahora, el resto de sus estadísticas señalan 12 carreras impulsadas, 12 anotadas, .290 de promedio y .831 de OPS.

Wilyer, con la mira en una cifra redonda

Si chequeamos los números de por vida del zuliano en la MLB, ya son 43 batazos de vuelta completa los que tiene en sus registros. Su objetivo principal, en ese sentido, es llegar a los 50 para convertirse en el venezolano número 68 en lograr la proeza. Una vez conquiste la cifra, habrá dejado en el camino a grandes bateadores como César Tovar (46), Alcides Escobar (45), entre muchos otros.