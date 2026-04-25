MLB: Antonio Senzatela salva otro juego con Colorado y corta la racha de los Mets

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Los Mets de Nueva York estuvieron muy cerca de remontar un increíble juego en el Citi Field, durante la noche de este viernes, solo que al final se estrellaron ante el intraficable de Antonio Senzatela. Y es que gracias al lanzador venezolano, los Rockies de Colorado triunfaron por 4 a 3 en el primer duelo de esta serie.

Senzatela al rescate

El conjunto rocalloso amplió su ventaja en el séptimo inning con dos anotaciones más, pero los neoyorquino no bajaron los brazos y montaron una seria amenaza en la baja del octavo. Fue entonces cuando el manager Warren Schaeffer no tuvo otra opción que llamar de emergencia al carabobeño.

Los Mets descontaron con dos rayitas y tenían corredores en primer y segunda con un solo out. Con ese panorama, Antonio Senzatela inició sus labores y de manera efectividad forzó a Mark Vientos a batear una línea para doble matanza, liquidando de esa manera las ilusiones del conjunto local.

Ya en el noveno, el venezolano no tuvo ningún tipo de inconvenientes para dominar a Marcus Semien con un largo elevado, a Carson Benge con una línea directa al guante de Ezequiel Tovar, y a MJ Meléndez con un ponche.

Vale recordar que Antonio Senzatela asumió un rol de relevista esta temporada con los Rockies de Colorado, y por los momentos todo le está saliendo a la perfección. Incluso, su primer juego salvado en su carrera de 10 campañas en la MLB lo consiguió apenas el pasado 7 de abril.

Números de Antonio Senzatela en la temporada 2026 de la MLB