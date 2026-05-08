MLB: Daniel Palencia suma otro salvado y sigue en modo Clásico Mundial

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Daniel Palencia está sencillamente intraficable. El diestro de los Cachorros de Chicago llegó inspirado a la temporada 2026 de las Grandes Ligas, luego de haber sido uno de los grandes héroes en el triunfo de Venezuela en la sexta edición del Clásico Mundial de Beisbol, en donde nuestro país se quedó con el trono por primera vez en su historia.

El serpentinero oriundo de Cojedes ha atravesado algunas molestias físicas en lo que va de zafra, sin embargo, no ha deslucido en cada oportunidad en la que ha podido subir al montículo, en donde se sigue viendo sumamente dominante y con la intensidad que lo ha llevado a tener éxito.

De hecho, este jueves 7 de mayo, Daniel Palencia volvió a demostrar que vive el mejor momento de su joven carrera en las Grandes Ligas, al aparecer en un momento de sumo peligro para su equipo, en donde logró solventar de gran manera la situación para anotarse su segundo salvamento del año.

Daniel Palencia sigue en modo "gasolina"

Los Cachorros de Chicago llegaron al noveno episodio del duelo ante los Rojos de Cincinnati este jueves 7 de mayo con ventaja de 8-2 en la pizarra, por lo que parecía que los servicios de Daniel Palencia no iban a ser necesarios. Sin embargo, el destino tenía otros planes.

Cincinnati descontó y, además, montó amenaza de bases llenas, por lo que la carrera del empate pasó a estar en el círculo de espera. Con esta situación de salvamento, y con dos outs en la pizarra, el criollo fue llamado para intentar sacar el último out y sellar un triunfo importante para los suyos.

En solo siete lanzamientos, Daniel Palencia logró dominar con un ponche sensacional a Nathaniel Lowe, quien quedó parado en el plato luego de una recta de 100 millas que pellizcó la zona de strike. De esta manera, el venezolano sigue sin permitir carreras en lo que va de año, además de acumular dos rescates, un triunfo y seis ponches en 6.1 entradas de labor. Un momento de forma realmente fantástico.