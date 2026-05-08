Cuatro equipos firman un inicio histórico en la MLB

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La competitividad en la MLB ha alcanzado un punto de ebullición que desafía los libros de historia. Mientras la campaña de 2026 avanza, un cuarteto de franquicias ha logrado despegarse del resto con una eficacia casi quirúrgica, estableciendo una marca que nos remonta a los albores del siglo XX.

Al finalizar la actividad del jueves 7 de mayo de 2026, la tabla de posiciones muestra una congestión de talento poco común en la parte alta. Los Atlanta Braves, Chicago Cubs y New York Yankees comparten el mejor registro de todo el sistema con 26 victorias y 12 derrotas, lo que equivale a un impresionante porcentaje de .684.

Pisándoles los talones aparecen los Tampa Bay Rays, quienes con un récord de 25-12 (.676) completan un grupo de élite que se niega a ceder terreno.

Un hito de 122 años

La verdadera magnitud de este dominio radica en la rareza estadística. Según los registros históricos, esta es la primera vez desde el 6 de junio de 1904 que cuatro equipos distintos terminan un día calendario con un porcentaje de victorias de .675 o superior (con un mínimo de 35 juegos disputados).

Aquel año 1904, cuando figuras como Cy Young y Christy Mathewson dominaban la escena, fue la última vez que el béisbol vio a cuatro contendientes mantener un ritmo tan sofocante de triunfos de manera simultánea.

Radiografía del éxito

¿Qué está impulsando este fenómeno?

Consistencia en casa: Equipos como los Cubs y los Yankees han convertido sus estadios en fortalezas casi inexpugnables.

Pitcheo dominante: Los cuatro equipos se encuentran en el Top 5 de efectividad colectiva de la liga.

Salud y rotación: A diferencia de otras organizaciones que sufren por lesiones tempranas, estos líderes han logrado mantener sus piezas clave en el diamante.

Con cuatro equipos ganando casi siete de cada diez juegos, la presión para los comodines y los rivales de división se vuelve asfixiante. Si esta tendencia continúa, podríamos estar ante una de las carreras por la postemporada más cerradas y de mayor nivel estadístico en la historia de las Mayores.

Por ahora, los aficionados son testigos de una anomalía histórica: un béisbol donde la excelencia no es la excepción, sino la norma para los líderes.