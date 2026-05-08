MLB: Lanzador venezolano regresa a Grandes Ligas con Yankees

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Después de la desafortunada lesión de Jasson Domínguez en la jornada de este jueves 7 de mayo, New York Yankees anunció movimientos en sus roster previo a su presentación de este viernes contra Milwaukee Brewers, en el inicio de una serie de tres encuentros como visitante.

La organización anunció el llamado del lanzador derecho Kervin Castro desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre, agregando profundidad al cuerpo de relevistas de cara a una exigente jornada de temporada, que han estado liderando en la División Este de la Liga Americana.

El llamado de los neoyorquinos representa un regreso a Las Mayores después de cuatro campañas sin acción. En su reciente actuación en la mencionada sucursal, el derecho cuenta con una victoria, 10 ponches, cuatro boletos, WHIP de 1.05 y una efectividad de 3.14 en 11 desafíos.

Jasson Domínguez lesionado. Spencer Jones a MLB

Además, el jardinero Jasson Domínguez fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a un esguince en la articulación AC del hombro izquierdo. La lesión ocurrió después de una jugada defensiva en la que el pelotero dominicano realizó una atrapada destacada, aunque posteriormente tuvo que abandonar el encuentro. Su ausencia representa una baja sensible para la alineación de Nueva York.

Para reforzar los jardines, los Yankees también ascendieron desde Triple-A al prospecto Spencer Jones, quien usará el número 78. Jones es considerado una de las principales promesas de la organización gracias a su combinación de poder ofensivo y velocidad, y ahora tendrá la oportunidad de demostrar su talento en las Grandes Ligas mientras el equipo busca mantenerse competitivo.