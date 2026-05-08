MLB: Juegos pautados para este viernes 8 de mayo

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Hoy es viernes y en le mejor beisbol del mundo lo saben, por esa razón prepararon una jornada repleta de desafíos, luego de un día previo de solamente 10 duelos y a continuación te mostraremos los enfrentamientos.

La camada venezolana volverá a salir con la intención de demostrar de que están hechos con un Jesús Luzardo que viene de su mejor salida de la zafra y un Keider Montero que busca ser consistente con las salidas de calidad tras también venir de una buena presentación.

Juegos para hoy en la MLB:

- Astros de Houston (Mike Burrows) vs Rojos de Cincinnati (Nick Lodolo) 6:10 p.m.

- Rockies de Colorado (Chase Collander) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:40 p.m.

- Atléticos de Oakland (Jacob López) vs Orioles de Baltimore (Kyle Bradish) 7:05 p.m.

- Angelinos de Anaheim (Reid Detmers) vs Azulejos de Toronto (Dylan Cease) 7:07 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Jesse Scholtens) vs Medias Rojas de Boston (Connerly Early) 7:10 p.m.

- Nacionales de Washington (Foster Griffin) vs Marlins de Miami (Robby Snelling) 7:10 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Connor Prielipp) vs Guardianes de Cleveland (Parker Messick) 7:15 p.m.

- Tigres de Detroit (Keider Montero) Reales de Kansas City (Kris Bubic) 7:40 p.m.

- Yankees de Nueva York (Max Fried) vs Cerveceros de Milwaukee (Jacob Misiorowski) 7:40 p.m.

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