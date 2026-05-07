MLB: Eugenio Suárez resalta en el top 3 de los máximos jonroneros desde 2016 hasta la actualidad

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Hay peloteros que tienen una buena temporada jonronera, otros que pueden acumular, pero muy pocos mantienen la consistencia que ha tenido el venezolano Eugenio Suárez en cuanto a batazos de cuatro esquinas se refiere, ubicándose en el top 3 de los máximos jonroneros de Las Mayores desde la campaña 2016 hasta la actualidad.

"Bolibomba" se ubica entre los peloteros venezolanos más poderosos, siendo parte del selecto club de los cuatro criollos con 300 o más cuadrangulares de por vida en la gran carpa, conectando la mayoría de esos batazos desde su tercera zafra como bigleaguer, en el 2016, cuando inició una racha de 20 o más bambinazos zafra tras zafra.

Eugenio Suárez es el tercer máximo jonronero de las Grandes Ligas desde 2016

Esa increíble racha, lo ayudó a sumar un total de 311 batazos de cuatro desde el año 2016 para ubicarse en el top 3 de la MLB, sólo detrás del poderoso Aaron Judge y el zurdo Kyle Schwarber, según el dato compartido por el portal El Extrabase. El dominicano Manny Machado es el escolta del venezolano en este ranking.

Aaron Judge: 383 Kyle Schwarber: 335 Eugenio Suárez: 311 Manny Machado 306 Matt Olson: 301.

¿Cuál fue la mejor temporada de Eugenio Suárez en cuanto a vuelacercas se refiere?

El poder de ", Bolibomba" vuelve a quedar ratificado al observar que no solamente tiene una, sino que suma dos campañas con 49 conexiones kilométricas (2019 y 2025) y viene de su mejor año a nivel productivo con el madero.

A sus 34 años, Suárez suma tres cuadrangulares en lo que va de 2026, aunque ha estado ausente varios choques por lesión. El venezolano espera volver pronto a la acción para seguir ayudando a su organización, Rojos de Cincinnati, con batazos de cuatro esquinas.