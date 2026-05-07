LVBP: Leones del Caracas esperan ver estos números de Lipso Nava como manager

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A falta del anuncio oficial, todo apunta a que Leones del Caracas y Lipso Nava unirán sus caminos para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Esto respondería a una apuesta enorme por parte de la organización melenuda, que espera lograr un cambio radical que les permita enderezar el rumbo del equipo con destino a otro título.

Los números hablan por Nava

La relación entre el conjunto melenudo y José Alguacil llegó a su fin tras una campaña 2025-2026 para el olvido, la cual los dejó en el último puesto de la tabla de posiciones. De ahí la urgencia por parte de la directiva para pasar esa terrible página en su historia, por lo que era necesario contratar a un estratega de buenos resultados.

Con varios nombres entre los potenciales candidatos, el de Lipso Nava surgió como el ideal para asumir las riendas del equipo más ganador de la LVBP y, además, que tuviera la capacidad de iniciar una nueva etapa llena de éxitos tal como estaban acostumbrados.

El dirigente zuliano cuenta con un hoja de servicio de altura, al nivel de la exigencia que siempre demandan los Leones del Caracas. Y es que por algo tiene entre su palmarés dos premios al Manager del Año; uno en la 2016-2017, cuando conquistó el título con las Águilas del Zulia; y en la 2024-2025, en otro gran certamen disputado con los rapaces.

Durante aquella campaña 2016-2017, Lipso Nava contó con récord de 33 victorias y 30 derrotas en la ronda regular para posicionar a sus Águilas en el tercer lugar. Ya en el Round Robin, con el formato antiguo, dejó en el camino a Caribes de Anzoátegui en cinco juegos. De igual forma, en la final le pasó por encima a Cardenales de Lara con tan solo un revés.

Por su parte, si chequeamos las ultimas dos temporadas de la LVBP (2024-2025 y 2025-2026), las Águilas siempre desplegaron un gran juego de la mano de Nava. Entre ambas fases regulares el dirigente zuliano registró 59 victorias y 53 derrotas, mientras que en el Round Robin obtuvo un balance de 14 triunfos y 18 reveses, a cuatro y tres juegos de clasificar a la final de esas ediciones, respectivamente.