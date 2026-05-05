El "Comandante" se queda en la capital: Gabriel Noriega renueva con los Leones

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Los Leones del Caracas no pierden tiempo y han comenzado a mover sus piezas mucho antes de que se escuche el "Play Ball" de la próxima temporada. La directiva capitalina anunció este lunes de manera oficial la renovación del contrato del experimentado infielder Gabriel Noriega, asegurando su presencia en el roster para la campaña 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

A través de sus canales oficiales en la red social X (anteriormente Twitter), la organización melenuda destacó que esta firma forma parte de un plan estratégico para fortalecer el núcleo del equipo desde temprano. Con este movimiento, el Caracas busca garantizar estabilidad en el cuadro interior con un jugador que conoce a la perfección las exigencias de la plaza capitalina.

Un pilar de experiencia en el infield

La continuidad de Noriega, conocido popularmente por la afición como el "Comandante", representa un movimiento lógico para el cuerpo técnico liderado por el mánager José Alguacil. El nativo de Maturín se ha consolidado como un pelotero extremadamente útil gracias a su capacidad de cubrir diversas posiciones en el infield y su madurez en momentos de alta presión.

Desde su llegada a la cueva, Noriega ha demostrado ser una pieza de garantía, especialmente tras haber vivido temporadas ofensivas brillantes en el pasado reciente, incluyendo su título de bateo en la campaña 2023-2024. Su presencia no solo aporta resultados en el terreno, sino que también sirve de guía para los prospectos que se integran a la organización.

Visión de cara a la 2026-2027

Este anuncio subraya la intención de los Leones de evitar improvisaciones. Tras un mercado de cambios y firmas que se anticipa movido para el resto de los equipos de la LVBP, el conjunto caraquista apuesta por la continuidad de los jugadores que han sido fundamentales en la competitividad del club en los últimos años.

La gerencia ha enfatizado que la renovación de Noriega es apenas el primero de varios movimientos destinados a blindar el roster. Con la mirada puesta en un nuevo título, el equipo busca estructurar una nómina que combine la veteranía probada en el Caribe con el talento emergente, preparándose para una zafra que promete ser una de las más disputadas de la década.

El impacto en el roster

Con la permanencia de Noriega, el Caracas mantiene una pieza polivalente que permite flexibilidad en el lineup. Su habilidad para conectar la bola hacia todas las bandas y su defensa solvente son activos que el equipo considera indispensables para aspirar nuevamente a la ronda de postemporada y, eventualmente, a la Serie del Caribe.