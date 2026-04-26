LVBP: ¿Águilas o Leones? Lipso Nava no descarta asumir un cargo de gerente deportivo

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Lipso Nava es uno de los nombres que todavía no ha podido confirmar su presencia para la temporada 2026-2027 de la LVBP. Y es que recordemos que todavía hay equipos sin managers a estas alturas, algo que seguramente podría definirse en las próximas semanas.

Entre esas organizaciones resaltan Águilas del Zulia y Leones del Caracas, las cuales vivieron de maneras distintas la zafra anterior. Pero son los rapaces los que, justamente, tienen todo a su favor para que el estratega zuliano pueda poner en práctica toda su visión.

Nava lo tiene muy claro

Durante una entrevista reciente para el canal Diamante23, Lipso Nava asomó su deseo de ejercer un rol como gerente deportivo luego de que culmine su etapa como manager.

De hecho, los conductores Leonte Landino y Gilberto González no dejaron pasar la oportunidad para preguntarle, en caso de asumir la gerencia de las Águilas este año, quién sería su opción principal para el puesto de dirigente del equipo.

"Esa es una de mis metas, ser gerente deportivo de las Águilas. Ojalá y me postulen. [Si fuese el gerente] Mi candidato a manager del equipo sería Néstor Corredor", respondió.

Incluso, ante la pregunta sobre cómo quedaría Wilson Álvarez en ese organigrama, Nava no dudó en asegurar que lo acompañaría en la gerencia: "Wilson Álvarez sería mi mano derecha, porque estaríamos trabajando en la gerencia los dos".

Pero eso no quedó allí. A sabiendas del sentido de pertenencia de Lipso Nava con las Águilas del Zulia, así como la actual vacante que tienen los Leones del Caracas en su gerencia deportiva, el estratega fue tajante en decir que le gustaría que esa nueva etapa inicie con los rapaces.

"Me gustaría que sea en las Águilas. La razón es porque yo tengo una idea clara de la exigencia de los fanáticos. Hay que hacer hegemónico esto, que las tribunas se mantengan full, convertir al equipo en uno supercompetitivo. Dios me dé la oportunidad de hacer esto a nivel gerencial", concluyó el estratega.