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El puesto de timonel de los Leones del Caracas no es para cualquiera, y mucho menos en momentos de tempestad. Tras una temporada 2025-2026 para el olvido, donde la organización capitalina tocó fondo al finalizar en el último lugar de la tabla con un registro de 24 victorias y 32 derrotas, la gerencia ha decidido apostar por un viejo conocido. Lipso Nava regresa a la que fue su casa, pero esta vez no como el hombre de confianza en el staff, sino como el estratega principal encargado de devolver el entusiasmo en la organización capitalina.

El reto que tiene Lipso Nava por delante es monumental. El equipo viene de mostrar serias carencias en el pitcheo y una inconsistencia ofensiva que los alejó rápidamente de los puestos de clasificación. Sin embargo, si alguien conoce el ADN de este equipo, es él. Nava fue pieza fundamental como coach de banca durante el ciclo de José Alguacil, siendo partícipe directo del campeonato obtenido en la zafra 2022-2023. Su capacidad para conectar con el jugador y su lectura milimétrica del juego son las herramientas en las que confía la directiva para realizar un borrón y cuenta nueva.

Lipso Nava: El estratega para resolver el problema melenudo

La designación de Lipso Nava no es producto del azar. Su currículum como manager en la LVBP pesa, especialmente por aquel título logrado con las Águilas del Zulia en la 2016-2017, donde demostró que sabe ganar bajo presión y con nóminas que requieren ajustes inmediatos. En el Caracas, se encontrará con un equipo que necesita orden y una mentalidad renovada para sacudirse el polvo del sótano y volver a ser contendiente en el Estadio Monumental.

La temporada 2026-2027 se presenta como una revancha personal y colectiva. Con Lipso Nava al mando, se espera una reestructuración profunda que priorice la disciplina defensiva y el aprovechamiento de los recursos jóvenes de la organización. El objetivo no es solo mejorar el récord de la zafra anterior, sino transformar la frustración de la fanaticada en esperanza. Lipso conoce el camino a la gloria en la capital; ahora le toca demostrar que puede guiar al equipo desde uno de los puesto con mayor exgicenia del beisbol venezolano.