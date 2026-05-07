LVBP: Lipso Nava sería el nuevo manager de Leones del Caracas

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Una de las incógnitas más importantes de la temporada muerta de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional parece estar a punto de resolverse. Según reporta la periodista Georgeny Pérez, los Leones del Caracas ya tendrían definido al sustituto de José Alguacil como manager del equipo: Lipso Nava.

Según el reporte de la ya mencionada colega, el acuerdo entre el dirigente zuliano y los Leones del Caracas sería por las próximas dos campañas. Además, este movimiento marcaría el regreso de Nava a la organización, en la que ya estuvo durante tres zafras como coach de banca, siendo parte del staff campeón en la 2022/23.

Lipso Nava, el elegido de Leones

Lipso Nava regresaría a Leones del Caracas en un momento bastante crítico de la organización. Los capitalinos han fracasado en las últimas dos temporadas disputadas, situación que los llevó a separar caminos con José Alguacil, quien había dirigido a la organización desde la 2021/22.

Caracas también decidió hacer cambios en la gerencia (en donde suena con fuerza Robinson Chirinos), por lo que es una renovación total la que está ocurriendo en el seno caraquista. Con este desafío entre manos, el manager marabino tendrá la tarea de recuperar los días de gloria de Leones.

Hablar de Lipso Nava es hablar de un manager que ya supo ser campeón en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, al haber conquistado el trono en la campaña 2016/17, cuando dirigía a las Águilas del Zulia. Ahora, con incluso más experiencia y rodaje, buscará estar a la altura de un reto enorme en la capital de nuestro país.