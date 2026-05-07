LVBP: Yasiel Puig elogia al Monumental Simón Bolívar

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En la parte final del programa “Extrainning” transmitido por Meridiano TV, se le pregunto al ex bigleaguer, Yasiel Puig, sobre su preferencia entre el Dodgers Stadium, parque en el que jugó durante seis temporadas, y el Monumental Simón Bolívar, la plaza más grande y moderna de Latinoamérica.

“Ustedes tienen muchas cosas lindas en Venezuela”, dijo Puig. “Ese estadio es una de las cosas más hermosas que tienen. Hace rato vi que estaban haciendo una liga donde estaba David Ortiz, José Reyes y todas esas personas grandes, en el Salón de la Fama y dieron la misma opinión de que en Venezuela tienen un estadio que no tiene nada que envidiarle a un estadio de Grandes Ligas”.

Puig disputó un total de 68 compromisos en la LVBP en su paso con los Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes. Logrando 15 cuadrangulares, 49 empujadas y un promedio de .324 con un OPS de .997.