LVBP: Lipso Nava cada vez más cerca de este equipo

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Los Leones del Caracas aceleran las gestiones para definir su cuerpo técnico de cara a la próxima zafra de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La gerencia del conjunto melenudo mantiene conversaciones avanzadas con Lipso Nava, quien se perfila como la opción principal para asumir el cargo de mánager según información de Georgeny Pérez.

El estratega cuenta con el perfil buscado por la directiva capitalina. Las negociaciones entre ambas partes se encuentran en una fase decisiva y apuntan a un acuerdo multianual. La intención de la organización es establecer un proyecto deportivo a mediano plazo que devuelva el protagonismo al equipo melenudo.

La experiencia de Nava dentro del circuito venezolano es uno de los factores clave que motivan el interés de la directiva. Su conocimiento de la liga y el manejo de los peloteros jóvenes son elementos fundamentales en esta etapa de reestructuración.

Un contrato de larga duración para el nuevo proyecto

La propuesta sobre la mesa contempla un vínculo que superaría la temporada 2026-2027. De concretarse el acuerdo, el mánager tendría la responsabilidad de diseñar la estructura del equipo y supervisar las distintas filiales de la organización durante los próximos años.

El anuncio oficial podría darse en las próximas semanas, una vez que se finiquiten los detalles contractuales y las cláusulas del acuerdo definitivo. La gerencia mantiene hermetismo sobre las otras opciones que forman parte de la lista de candidatos, aunque las fuentes confirman que las conversaciones con Nava son las más avanzadas.