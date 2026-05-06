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LVBP: Leones del Caracas habría ratificado al asesor del gerente deportivo

Es cuestión de pocos días para que el conjunto melenudo haga anuncios oficiales para varios cargos

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 06 de mayo de 2026 a las 06:49 pm
LVBP: Leones del Caracas habría ratificado al asesor del gerente deportivo
Foto: Prensa Leones del Caracas
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El mes de mayo luce como el ideal para que los Leones del Caracas den varios anuncios oficiales que son muy esperados por la fanaticada. Uno de esos, por supuesto, tiene que ver con el nuevo gerente deportivo para la temporada 2026-2027 de la LVBP, el cual quedó vacante a principios de año tras la salida de Luis Sojo.

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Ciertamente, dicho puesto lo ocupará una nueva persona, pero todo parece indicar que contará con el asesoramiento de alguien que ya es parte de la organización y que, al parecer, ya habría sido ratificado por la directiva.

Según informó la cuenta @lvbpenlajugada, Reegie Corona se mantendrá como asistente a la gerencia deportiva. Recordemos que este cargo lo asumió en la campaña pasada para ayudar a gestionar el equipo y mediar con los peloteros. 

¿Y el nuevo gerente deportivo de Leones?

Si bien todavía hay incertidumbre respecto a la gerencia deportiva, en días recientes se dio a conocer que Leones del Caracas ya habría elegido a la persona ideal para el puesto, y que solo era cuestión de tiempo para dar el anuncio oficial.

Con varios nombres entre los potenciales candidatos, todo parece indicar que Robinson Chirinos luce como el favorito para convertirse en el nuevo gerente del equipo capitalino, ya que tuvo par de entrevistas con la directiva que llegaron a buenos términos.

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