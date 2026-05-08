MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves

Durante este jueves, 7 de mayo, se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque tuvo menos juegos de lo habitual, igualmente hay cosas interesantes en la tabla de posiciones, que te mostraremos a continuación.
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Aunque la mayoría de las divisiones lucen parejas, hay tres que exhiben un grandioso récord de 26-12 y no están incluidos los Dodgers de Los Angeles: Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago y Yankees de Nueva York.
Así están las posiciones en el nuevo circuito:
División Este:
- Yankees de Nueva (26-12)
- Rays de Tampa Bay (25-12)
- Orioles de Baltimore (17-21)
- Azulejos de Toronto (16-21)
- Medias Rojas de Boston (16-22)
División Central:
- Guardianes de Cleveland (20-19)
- Tigres de Detroit (18-20)
- Medias Blancas de Chicago (17-20)
- Reales de Kansas City (17-21)
- Mellizos de Minnesota (16-22)
División Oeste:
- Atléticos de Oakland (19-18)
- Marineros de Seattle (18-20)
- Rangers de Texas (17-20)
- Angelinos de Anaheim (15-23)
- Astros de Houston (15-23).
Así está la tabla de posiciones en el viejo circuito:
División Este:
- Bravos de Atlanta (26-12)
- Nacionales de Washington (18-20)
- Phillies de Philadelphia (17-21)
- Marlins de Miami (17-21)
- Mets de Nueva York (14-23)
División Central:
- Cachorros de Chicago (26-12)
- Cardenales de San Luis (22-15)
- Piratas de Pittsburgh (21-17)
- Cerveceros de Milwaukee (19-16)
- Rojos de Cincinnati (20-18)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (23-14)
- Padres de San Diego (22-15)
- Cascabeles de Arizona (17-19)
- Rockies de Colorado (15-23)
- Gigantes de San Francisco (14-23).