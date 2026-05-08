MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves

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Durante este jueves, 7 de mayo, se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque tuvo menos juegos de lo habitual, igualmente hay cosas interesantes en la tabla de posiciones, que te mostraremos a continuación.

Aunque la mayoría de las divisiones lucen parejas, hay tres que exhiben un grandioso récord de 26-12 y no están incluidos los Dodgers de Los Angeles: Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago y Yankees de Nueva York.

Así están las posiciones en el nuevo circuito:

División Este:

Yankees de Nueva (26-12) Rays de Tampa Bay (25-12) Orioles de Baltimore (17-21) Azulejos de Toronto (16-21) Medias Rojas de Boston (16-22)

División Central:

Guardianes de Cleveland (20-19) Tigres de Detroit (18-20) Medias Blancas de Chicago (17-20) Reales de Kansas City (17-21) Mellizos de Minnesota (16-22)

División Oeste:

Atléticos de Oakland (19-18) Marineros de Seattle (18-20) Rangers de Texas (17-20) Angelinos de Anaheim (15-23) Astros de Houston (15-23).

Así está la tabla de posiciones en el viejo circuito:

División Este:

Bravos de Atlanta (26-12) Nacionales de Washington (18-20) Phillies de Philadelphia (17-21) Marlins de Miami (17-21) Mets de Nueva York (14-23)

División Central:

Cachorros de Chicago (26-12) Cardenales de San Luis (22-15) Piratas de Pittsburgh (21-17) Cerveceros de Milwaukee (19-16) Rojos de Cincinnati (20-18)

División Oeste: