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MLB: Así marcha la tabla de posiciones tras la jornada de este jueves

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Meridiano

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 08:28 am

Tres equipos están igualados con el mejor récord esta campaña 

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Durante este jueves, 7 de mayo, se llevó a cabo una nueva jornada de las Grandes Ligas y aunque tuvo menos juegos de lo habitual, igualmente hay cosas interesantes en la tabla de posiciones, que te mostraremos a continuación.

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Aunque la mayoría de las divisiones lucen parejas, hay tres que exhiben un grandioso récord de 26-12 y no están incluidos los Dodgers de Los Angeles: Bravos de Atlanta, Cachorros de Chicago y Yankees de Nueva York.

Así están las posiciones en el nuevo circuito:

División Este: 

  1. Yankees de Nueva (26-12)
  2. Rays de Tampa Bay (25-12)
  3. Orioles de Baltimore (17-21)
  4. Azulejos de Toronto (16-21)
  5. Medias Rojas de Boston (16-22)

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (20-19)
  2. Tigres de Detroit (18-20)
  3. Medias Blancas de Chicago (17-20)
  4. Reales de Kansas City (17-21)
  5. Mellizos de Minnesota (16-22)

División Oeste: 

  1. Atléticos de Oakland (19-18)
  2. Marineros de Seattle (18-20)
  3. Rangers de Texas (17-20)
  4. Angelinos de Anaheim (15-23)
  5. Astros de Houston (15-23).

Así está la tabla de posiciones en el viejo circuito:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (26-12)
  2. Nacionales de Washington (18-20)
  3. Phillies de Philadelphia (17-21)
  4. Marlins de Miami (17-21)
  5. Mets de Nueva York (14-23)

División Central:

  1. Cachorros de Chicago (26-12)
  2. Cardenales de San Luis (22-15)
  3. Piratas de Pittsburgh (21-17)
  4. Cerveceros de Milwaukee (19-16)
  5. Rojos de Cincinnati (20-18)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (23-14)
  2. Padres de San Diego (22-15)
  3. Cascabeles de Arizona (17-19)
  4. Rockies de Colorado (15-23)
  5. Gigantes de San Francisco (14-23).

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