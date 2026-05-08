MLB: Yandy Díaz y una marca histórica de orgullo cubano

Yandy Díaz es sinónimo de efectividad y productividad ofensiva. El pelotero cubano de Rays de Tampa Bay tuvo una noche fantástica contra Medias Rojas de Boston en triunfo 8-4. Un juego donde alcanzó dos marcas importantes en su carrera que llena de orgullo al pueblo cubano.
Díaz tuvo una fantástica actuación con: 4 turnos, 2 hits, 1 doble, 1 impulsada, 1 ponche. Con esos dos inatrapables llegó a los 1.000 en su carrera, pero además, se une a una selecta lista de entre peloteros cubanos; Yandy se inmortalizó a la altura de la carrera de José Canseco.
El pelotero de Rays de Tampa Bay, se convirtió en el jugador cubano #20 en tener 1.000 hits en la historia de Las Mayores. Una selecta lista que parece amplia, pero la realidad es bastante corta, tomando en cuenta la cantidad de caribeños que han disputado la competición.
Yandy Díaz 1.000 veces imparable en Grandes Ligas
Yandy Díaz y sus 1.000 hits logró un hito que engrandece a su carrera. Un pelotero cubano que no se mete en problemas, no tiene escándalos y además, rinde al 100% cada año. Con 10 temporadas en MLB tiene un promedio de .292, lo que habla bien de su nivel.
Sus próximos grandes hitos será alcanzar los: 500 anotadas, impulsadas y boletos. Todas marcas importantes en su trayectoria, para tener una opción de alcanzar el Salón de la Fama junto a: Tony Oliva (2022), Orestes "Minnie" Miñoso (2022) y José Méndez (2006).
Números de Yandy Díaz con Rays de Tampa Bay en 2026
Yandy Díaz está desarrollando una gran temporada en Grandes Ligas 2026. El cubano de 34 años está en la parte final de su carrera y se ve cada vez mejor en cada turno al bate. Una ofensiva que está a tope, tomando buenos turnos y ayudando a producir para el equipo.
Números de Díaz en 2026:
- 35 juegos, 133 turnos, 20 anotadas, 43 hits, 4 dobles, 1 triple, 5 jonrones, 23 impulsadas, 13 boletos, 17 ponches, 1 base robada, .323 PRO, .401 OBP, .481 SLG, .882 OPS