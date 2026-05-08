MLB: “La Regadera” se reinventa y figura entre los líderes de esta estadística defensiva

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El segunda base venezolano, Luis Arráez de los Gigantes de San Francisco atraviesa su mejor momento con el guante, liderando las Grandes Ligas en métricas avanzadas que antes parecían fuera de su alcance.

Durante años, la narrativa alrededor de "La Regadera" fue clara: un contacto privilegiado, un bate capaz de ganar títulos de bateo en equipos distintos, pero con una defensa que apenas cumplía con el estándar. Sin embargo, la temporada 2026 ha marcado un punto de inflexión. Arráez no solo sigue siendo una regadera de imparables, sino que se ha transformado en un baluarte defensivo en la segunda base, silenciando a quienes cuestionaban su movilidad y rango.

Un salto de calidad en los números avanzados

La estadística no miente y, en el caso del yaracuyano, el indicador de Outs por Encima del Promedio (OAA) refleja una evolución asombrosa. Actualmente, Arráez se ubica en el segundo puesto de toda la MLB con un registro de 9 OAA, compartiendo el peldaño con Pete Crow-Armstrong y solo por detrás de la superestrella Bobby Witt Jr., quien lidera con 10.

Este rendimiento lo coloca en el percentil 100 de la liga en cuanto a rango defensivo. Para un jugador que históricamente se encontraba en la parte baja de esta lista, alcanzar la perfección en movilidad es testimonio de un trabajo físico y técnico sin precedentes durante la temporada muerta y su adaptación al sistema de los Gigantes de San Francisco.

El impacto de su defensa en los Gigantes de San Francisco

El valor total de Arráez para su equipo se ha disparado. Si bien su promedio de bateo se mantiene sólido en .316 con 42 hits en lo que va de campaña, es su "Fielding Run Value" el que está robando los titulares. Con un valor de 8 en este apartado, se posiciona entre los mejores defensores del negocio, aportando una seguridad en el cuadro interior que beneficia directamente al cuerpo de lanzadores de San Francisco.

Su capacidad para cubrir terreno hacia ambos lados y la efectividad en jugadas que antes terminaban en imparables han convertido la segunda base en una zona de out casi garantizado. Además, su disciplina en el plato se mantiene intacta, registrando percentiles máximos en evitar ponches (K%) y en contacto sólido, lo que lo confirma como uno de los jugadores más completos de la actualidad.

Consistencia que apunta al Juego de Estrellas

A sus 29 años, Luis Arráez está en la plenitud de su carrera. La combinación de su bate zurdo, que raramente falla un swing (percentil 100 en Whiff%), con esta nueva faceta de "guante de seda", lo encamina a una posible convocatoria al Juego de Estrellas no solo como un especialista ofensivo, sino como un intermedista integral.