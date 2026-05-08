MLB: Dodgers adelantan el regreso de este as

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La rotación de los Dodgers de Los Ángeles recibe un refuerzo de peso antes de lo previsto. El dos veces ganador del premio Cy Young, Blake Snell, dejará la lista de lesionados para realizar su debut oficial de la temporada este sábado en Dodger Stadium. Aunque el plan original contemplaba una última apertura de rehabilitación en las ligas menores, la organización ha decidido acelerar su incorporación al equipo grande.

El regreso de Snell coincide, de manera simbólica, con la noche en la que el estadio repartirá figuras coleccionables (bobbleheads) en su honor, lo que añade un componente mediático especial a su primera aparición con la franela angelina.

Un cambio de planes motivado por la incertidumbre de Tyler Glasnow

La decisión de activar a Snell parece estar directamente vinculada al estado de salud de Tyler Glasnow. El as de la rotación ha reportado molestias en la espalda, una situación que ha obligado a la gerencia y al cuerpo técnico a ajustar sus piezas de inmediato. Si bien aún no se ha confirmado un movimiento oficial en el roster, la promoción de Snell sugiere que el equipo busca cubrirse ante una posible ausencia prolongada de Glasnow o una gestión de carga más estricta.

Este ajuste también impacta al fenómeno japonés Roki Sasaki. El derecho estaba programado para iniciar el encuentro del sábado, pero con la irrupción de Snell, es probable que Sasaki sea desplazado en la rotación o vea postergada su siguiente salida.

Blake Snell regresa tras superar una fatiga en el hombro izquierdo que lo mantuvo marginado desde el final de la campaña anterior. Su paso por las menores dejó sensaciones divididas en cuanto a efectividad, pero alentadoras en potencia: registró 10 ponches y solo dos boletos en ocho entradas de labor, permitiendo tres carreras limpias.