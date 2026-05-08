MLB: José Berríos busca una segunda opción ante riesgo de cirugía

Suscríbete a nuestros canales

El panorama para los Azulejos de Toronto ha dado un giro preocupante respecto a la salud de su lanzador estelar, José Berríos. Tras presentar nuevas molestias en su codo derecho durante su proceso de rehabilitación, el serpentinero puertorriqueño viajará a Arlington, Texas, para ser evaluado por el reconocido especialista Keith Meister el próximo martes.

Este encuentro médico ha encendido las alarmas en el entorno de las Grandes Ligas, ya que las consultas con el doctor Meister suelen ser el paso previo a procedimientos quirúrgicos de gravedad, incluida la reconstrucción del ligamento ulnar, conocida como cirugía Tommy John.

Complicaciones en su recuperación

La situación de Berríos se tornó crítica después de su más reciente apertura de rehabilitación con los Buffalo Bisons, sucursal Triple A del equipo. Aunque el lanzador de 31 años estaba cerca de regresar al roster activo, el dolor persistente obligó al cuerpo técnico a detener su progresión y someterlo a una resonancia magnética a principios de esta semana.

El mánager de los Azulejos, John Schneider, confirmó el viernes que los resultados del estudio mostraron inflamación persistente y lo que describió como "pequeños cambios" respecto a la lesión inicial. Cabe recordar que el diagnóstico previo indicaba una fractura por estrés en el codo, una condición que ya de por sí requería un manejo sumamente cuidadoso.

Hasta el momento, la organización ha evitado emitir un veredicto definitivo sobre el futuro del jugador, enfatizando que la visita al doctor Meister servirá para determinar los pasos a seguir. Sin embargo, la incertidumbre reina en el Rogers Centre, donde se espera que el miércoles se dé a conocer si el derecho deberá pasar por el quirófano o si existe una alternativa de tratamiento conservador.