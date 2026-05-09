Yohendrick Piñango en Toronto: Camino a igualar los números de Anthony Santander

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Los Azulejos de Toronto acertaron de gran manera con el llamado al primer equipo de Yohendrick Piñango, quien a estas alturas ha demostrado que es un joven prometedor que puede responder tanto con el guante como con el bate.

Y es que el oriundo de Carora no ha desperdiciado ninguna oportunidad que le ha brindado su manager John Schneider. Incluso, algunos fanáticos y analistas han comentando que tiene todo el potencial para ser el futuro reemplazo de Anthony Santander.

Un gran arranque ofensivo de Piñango

En lo que va del mes de mayo, Yohendrick Piñango no ha parado de aportar con el madero, al punto de sumar dos juegos de tres imparables en cinco presentaciones. De hecho, en ese periodo de tiempo batea para .421 de promedio, el segundo mejor del conjunto canadiense.

Ahora bien, si nos enfocamos exclusivamente en sus estadísticas generales, apenas acumula nueve encuentros en MLB con los Azulejos. Sin embargo, y previo al choque de este viernes, ya cuenta con 10 imparables en 25 turnos para .400 de average, con un doble, cuatro remolcadas y una anotada.

Ciertamente, son números muy bajos si los comparamos con los de Anthony Santander, a quien en cierta medida ha tenido que reemplazar en el jardín izquierdo. Recordemos que el de Agua Blanca se encuentra en la lista de lesionados de 60 días desde principios de abril.

A Yohendrick Piñango todavía le queda un largo camino por recorrer esta campaña, pero en caso de que no baje su ritmo ofensivo seguramente superará algunas cifras que dejó su compatriota el año pasado, en lo que fue su primera zafra con Toronto. Y es que en 54 juegos disparó 34 hits (cinco dobles y seis jonrones), con 18 impulsadas y 16 anotadas.