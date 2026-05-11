MLB: Eduardo Rodríguez rumbo a su mejor temporada ¿Superará lo hecho en 2019?

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Eduardo Rodríguez fue el encargado de extender el mal momento de New York Mets con la presentación más larga en la vigente temporada de las Grandes Ligas, rozando con el juego completa para conquistar su cuarta victoria del año con Arizona Diamondbacks.

La aparición del serpentinero venezolano fue excepcional dejando en solo una carrera a los metropolitanos en ocho entradas y un tercio, donde toleró cuatro hits, tres boletos y recetó cuatro ponche para bajar su efectividad a 2.25 después de ocho aperturas.

Con récord de 4-0 en lo que va de campaña en 2026, el zurdo está encaminándose a coleccionar sus mejores registros en su trayectoria en Las Mayores. Su mejor desempeño llegó en 2019 con Boston Red Sox, cuando se consolidó como uno de los lanzadores más confiables de la Liga Americana. Su rendimiento fue tan destacado que terminó sexto en la votación al premio Cy Young en el joven circuito.

¿Podrá Eduardo Rodríguez superar versión de 2019?

Antes de la pandemia, "E-ROD" terminó consolidado como uno de los zurdos más dominantes del béisbol, alcanzando su única actuación por encima de los 200 ponches. En números generales y haciendo mérito para el premio a Mejor Pitcher en el joven circuito, destacando con marca de 19 victorias y seis reveses, WHIP de 1.33, 213 chocolates y los bateadores rivales le conectaron para promedio de .253 en 203.1 capítulos de labor (34 juegos iniciados)

En la temporada 2026, el venezolano ha mostrado señales claras de recuperación con Arizona Diamondbacks, luego de campañas irregulares en 2024 y 2025. En sus primeras aperturas del año ha mantenido marca invicta (4-0), 33 abanicados, WHIP de 1.21 y una efectividad de 2.25 en 48.0 entradas lanzadas.