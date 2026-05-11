MLB: Contreras y Chourio aportaron en la histórica barrida de Milwaukee ante los Yankees

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La ciudad de Milwaukee se convirtió en el epicentro del orgullo venezolano este fin de semana. Los Cerveceros de Milwaukee completaron una barrida histórica de tres juegos sobre los poderosos Yankees de Nueva York, y lo hicieron con una firma netamente criolla: el madero de William Contreras y la chispa del súper prospecto Jackson Chourio.

​El American Family Field fue testigo de cómo la dupla venezolana desmanteló al pitcheo neoyorquino, culminando este domingo 10 de mayo con una victoria que pone a los "Lupulinos" en la cima de la conversación de las Grandes Ligas.

​William Contreras: El verdugo de los Bombarderos

​Si alguien ha castigado a los Yankees en esta serie, ese es William Contreras. El receptor carabobeño fue la figura central del triunfo del sábado, cuando conectó el sencillo remolcador para empatar en el octavo y luego sentenció el juego con un elevado de sacrificio "walk-off" en la décima entrada.

​Contreras, quien promedia sobre los .300 en este arranque de temporada, demostró una vez más por qué es considerado el mejor receptor ofensivo de la Liga Nacional. Su capacidad para manejar el pitcheo y aparecer en los momentos de máxima presión (WPA de +25.2%) fue la clave para que Milwaukee no bajara los brazos ante los neoyorquinos.

​Jackson Chourio: Juventud, divino tesoro

​Por su parte, el zuliano Jackson Chourio sigue justificando cada centavo de su histórico contrato. Durante la serie, Chourio no solo aportó con su guante en los jardines, sino que fue el catalizador de las remontadas.

​En el juego del sábado, un imparable dentro del cuadro de Chourio en el décimo inning fue lo que permitió empatar las acciones, preparando la escena para el desenlace de Contreras. La velocidad y la agresividad del joven de 22 años han inyectado una energía diferente al lineup de los Cerveceros, convirtiéndolo en el "leadoff" ideal para las aspiraciones del equipo.

Durante la histórica barrida frente a los Bombarderos del Bronx, la dupla venezolana fue el motor ofensivo de Milwaukee: William Contreras reafirmó su estatus de figura estelar al ligar para un astronómico .400 de promedio (10-4) con dos carreras remolcadas, incluyendo el decisivo elevado de sacrificio que dejó en el terreno a los neoyorquinos en el segundo duelo de la serie; por su parte, el prospecto Jackson Chourio aportó la chispa necesaria con dos impulsadas adicionales y un infield hit fundamental en el clutch que permitió la remontada sabatina, demostrando que su velocidad y temple en las bases son el complemento perfecto para el poder consolidado de su compatriota en el corazón del lineup cervecero.