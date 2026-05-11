Prospecto de Leones del Caracas entra en el top 100 de MLB

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Los prospectos de los Leones del Caracas siguen demostrando su talento en su camino a Grandes Ligas. Este domingo, el infielder venezolano Pedro Ramírez, perteneciente a la organización de los Chicago Cubs, ha escalado un peldaño histórico en su carrera al ser incluido oficialmente en la prestigiosa lista de los 100 Mejores Prospectos de la MLB (MLB Pipeline).

​Ramírez, de apenas 22 años, recibió la noticia de la mejor manera posible: conectando su noveno jonrón de la temporada con los Iowa Cubs (AAA), consolidando un arranque de campaña 2026 que lo tiene a las puertas de su debut en el Big Show.

​Un bate "enchufado" que pide Grandes Ligas

​El ascenso de Ramírez al Top 100 no es casualidad. El ambidiestro caraquista ha demostrado una evolución ofensiva impresionante en la sucursal Triple-A, donde mantiene un OPS superior a los .950. Su capacidad para combinar poder y velocidad lo han convertido en la pieza más codiciada de la granja de los Cubs en este momento.