El club de los 200: Maikel García conquista otra hazaña en MLB con este batazo

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Desde hace varios días que Maikel García estaba persiguiendo otra cifra redonda para sus registros, y no fue sino hasta este domingo que logró concretarla. Esto sucedió durante el tercer careo de la serie entre Reales de Kansas City y Tigres de Detroit, en el Kauffman Stadium.

Y es que El Barrendero se encontraba a ley de una impulsada de las 200 de por vida en MLB. El batazo lo conectó en la parte baja del cuarto episodio, con una línea por todo el jardín central que le permitió a Jac Caglianone anotar desde la intermedia. Vale mencionar que esa empujada sirvió para igualar la pizarra en ese momento.

Respecto a sus números de la temporada, Maikel García es quinto en carreras remolcadas (16) y segundo en hits (43) de su equipo. De hecho, su producción ha sido tan positiva este año que incluso los lidera en cuanto a dobles (12) y anotadas (21).

El club de los 200 para Maikel

Ahora bien, si chequeamos la lista de todos los tiempos de peloteros venezolanos, con Maikel ya son 85 criollos con al menos 200 remolcadas en Grandes Ligas. En ese sentido, cabe agregar que ahora se encuentra a uno de igualar a Álvaro Espinoza (201) y Luis Rivas (201) en la casilla 83.