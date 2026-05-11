MLB: Luis Arráez cierra la semana produciendo y con excelente promedio

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Luis Arráez no pretende bajar su ritmo ofensivo y durante la jornada de este domingo volvió a ser determinante con el madero. Gracias a eso los Gigantes de San Francisco se impusieron por 7 a 6 sobre los Piratas de Pittsburgh, en entradas extras, para quedarse con este reñida serie.

En esta cita, La Regadera ligó de 4-1 con una carrera impulsada, una anotada y dos bases por bolas. Es así como se mantiene como el líder del conjunto de la bahía en cuanto a hits (45) y promedio al bate (.310), demostrando que ha sido todo un acierto de su llegada.

El batazo del venezolano sucedió en la parte baja del tercer inning y significó la carrera del descuento para aquel entonces. Su línea al jardín izquierdo fue lo suficientemente lejos para que Jung Hoo Lee anotara con lo justo desde la intermedia.

Por su parte, cabe agregar que en la baja de décimo episodio inició como el 'corredor fantasma' y pudo anotar la del empate gracias a un sencillo de Willy Adames.

Más números al historial de Arráez

Luego de esta nueva presentación, Luis Arráez aumentó sus números de por vida en la MLB que le han permitido acercarse un poco más a varios de sus próximos objetivos.

Y es que si nos fijamos en la lista de peloteros venezolanos de todos los tiempos, La Regadera ahora cuenta con 451 anotadas, a muy poco de Miguel Montero (458) en el puesto 44. A su vez, con las 322 impulsadas sigue acercándose a la cifra que dejó en su momento Vic Davalillo (329) en la casilla 61.