El líder de los pelotazos: Willson Contreras sufre otro impacto y abandona el juego

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras volvió a ser golpeado por un lanzamiento en esta temporada, algo que lamentablemente ya parece ser muy común. El detalle es que esta vez sí salió del compromiso al instante, llenando de incertidumbre a miles de fanáticos por su estado actual.

Esto sucedió en la jornada de este domingo, en lo que fue la derrota de las Medias Rojas de Boston por 4 a 1 ante los Rays de Tampa Bay en el Fenway Park.

En la misma primera entrada, y en cuenta de 1-1, el venezolano no pudo evitar un lanzamiento adentro del abridor Nick Martínez y sufrió un impacto a 94 mph en su mano derecha. Ante dicha situación, el manager Chad Tracy y un trainer del equipo lo atendieron mientras sacudía la mano camino hacia la primera base.

Poco más de un susto para Willson

Minutos más tarde del incidente, la organización informó que Willson Contreras sufrió una contusión en la mano derecha y que iba a ser sometido a estudios de imagen para determinar la gravedad de la lesión.

Fue entonces cuando el dirigente de Boston, una vez culminado el compromiso, dijo a los medios de prensa que los análisis salieron negativos. "[Eso] es bueno. (Willson) Está adolorido. Eso es todo lo que sabemos en este momento", apuntó Tracy.

Asimismo, cabe mencionar que el venezolano es el pelotero con más pelotazos en lo que va de temporada con un total de ocho, misma cifra de Iván Herrera y JJ Wetherholt, ambos de los Cardenales de San Luis.