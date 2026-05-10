MLB: Jackson Chourio extiende su furioso inicio de campaña

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La espera ha valido la pena para Jackson Chourio, el venezolano que debutó mas de una mes despues del inicio de temporada en la MLB demuestra porque es uno de los jugadores jovenes que miradas atrae en todas las Grandes Ligas. Desde su debut no para de aportar cosas positivas al equipo de los Cerveceros de Milwaukee.

El jardinero fue clave en el último duelo de su equipo frente a los Yankees de Nueva York. Chourio, que no había dado hit en todo el compromiso, apareció en entradas extras para conectar un hit de oro con el que empujó una rayita y Milwaukee empató las acciones en el inning 10 del choque.

Tras el oportuno batazo del zuliano, el resto de la avanzada venezolana presente en Milwaukee hizo el resto del trabajo. Luis Rengifo anotó gracias a un elevado de sacrificio de William Contreras para concretar la victoria de unos Cerveceros que se llevaron una victoria con mucho sabor venezolano.

Chourio batea para un fantastico .444 desde que arrancó a jugar, demostrando que esta plenamente recuperado de esa lesión que le impidió estar junto al resto de su equipo desde el Openning Day. El jardinero además de verla clarita, también ha tenido mucho acierto para producir cuando dice presente en el plato.

El criollo de 22 años suma ocho hits y tres remolcadas en apenas cuatro juegos que ha disputado esta campaña. Ya son 160 impulsadas en la prometedora carrera del jardinero.