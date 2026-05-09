MLB: Jackson Chourio le hace daño a los Yankees con un hit redondo

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Jackson Chourio concretó otra jornada productiva con el madero y sigue demostrando que es un bate esencial para su equipo. En esta ocasión, los Cerveceros de Milwaukee aprovecharon una conexión oportuna con su firma que les permitió blanquear por 6 a 0 a los Yankees de Nueva York.

En un cuarto episodio que culminó con cuatro rayitas, el zuliano se paró en el plato y castigó al abridor Max Fried con un sencillo hacia el jardín central, el cual le permitió a Brandon Lockridge anotar la del 4 a 0 de ese entonces.

Vale mencionar que ese fue el único aporte de Jackson Chourio en todo el compromiso, ya que falló en sus otros tres turnos. De esa manera extendió a tres sus compromisos conectando al menos un hit, esto desde que regresó de la lista de lesionados el pasado 4 de mayo.

Por ahora batea para .538 de promedio producto de siete indiscutibles en 13 turnos, con tres dobles, dos empujadas y una anotada.

Ya son 300 para Chourio

Lo más especial de este sencillo de Jackson Chourio es que se trató del número 300 en su carrera en la MLB. Es así como se convierte en el pelotero venezolano número 109 que llega a tal cifra.

Su próximo objetivo en dicho apartado es igualar y, posteriormente, superar las marcas de Ezequiel Carrera (305) y Andrés Blanco (305) para escalar hasta el puesto 107 de todos los tiempos.