MLB: Rockies de Colorado sorprenden y castigan a Jesús Luzardo

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Aunque Jesús Luzardo no pudo frenar a los inspirados bates de los Rockies de Colorado durante la noche de este viernes, los Phillies de Filadelfia lograron apoyarlo ofensivamente sobre el final para dejarlo sin decisión y así evitarle otra derrota a sus registros.

El lanzador venezolano se mantuvo sobre el montículo por apenas tres episodios en los que toleró seis imparables y seis carreras, mientras que otorgó tres bases por bolas y ponchó a seis contrarios. Vale mencionar que esta fue su salida más corta en lo que va de zafra, superando dos en las que laboró a lo largo de 4.2 innings.

Un rally que le pasó factura a Luzardo

Las acciones en el Citizens Bank Par comenzaron con un Jesús Luzardo que no gozó de mucha fortuna. Y es que al primer bateador le otorgó un boleto que, tras un lanzamiento desviado y dos rodados de out, lo llevó hasta el home para inaugurar el marcador.

A pesar de ese desliz, el zurdo no tuvo muchos inconvenientes para resolver las cosas en el segundo y tercer episodio. El problema, en realidad, llegó en el cuarto con una ofensiva que no le dio tregua.

Todo comenzó con un sencillo de TJ Rumfield que le abrió pasó a Hunter Goodman con un cuadrangular de dos anotaciones. Acto seguido, un boleto a Brenton Doyle y un hit de Wili Castro le permitieron a Kyle Karros empujar otras dos gracias a un doble. Luego de eso, Ezequiel Tovar pegó un sencillo productor para terminar de rematar la faena.

Fue así como el manager Don Mattingly decidió sacar a Jesús Luzardo en reemplazo de Jonathan Bowlan, quien se aseguró de sacar los tres outs de dicha entrada. Afortunadamente para él, sus compañeros anotaron hasta cinco carreras en la baja del octavo para empatar la pizarra. Al final, Colorado ganó 9 a 7 en entradas extras.

Números de Jesús Luzardo en la temporada 2026 de la MLB