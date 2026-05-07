Jackson Chourio con otra jornada multi-hit: A un batazo de ingresar a este selecto grupo

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No hay dudas que los Cerveceros de Milwaukee extrañaron en demasía la producción ofensiva de Jackson Chourio. Y es que en la jornada de este miércoles triunfaron por 6 a 3 ante los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium, donde el venezolano volvió a responder de gran manera con el madero.

Para esta ocasión, el zuliano ligó de 5-2 con un doble y una carrera impulsada. Recordemos que apenas cuenta con dos presentaciones en lo que va de temporada, y ambas son multi-hit.

Su conexión productiva sucedió a la altura del noveno episodio y sirvió, además, para terminar de certificar la victoria de su equipo. Allí, con un compañero en la inicial, 'Show-rio' pegó un enorme elevado entre los jardines derecho y central, lo suficientemente lejos para que llegara a salvo a la intermedia y que Sal Frelick anotara la sexta rayita.

A un hit de los 300

Con este sexto imparable de la campaña, y tercer doble, ahora Jackson Chourio acumula 299 hits de por vida en las Grandes Ligas. Por ende, solo necesita un buen batazo para obtener esa cifra redonda que también le permitirá ingresar a un selecto grupo entre peloteros venezolanos.

Y es que una vez alcance los 300 imparables, Chourio será el grandeliga criollo número 109 con al menos esa cantidad de hits en la MLB. Su objetivo a corto plazo será superar a Ezequiel Carrera (305) y Andrés Blanco (305) en la lista de todos los tiempos.