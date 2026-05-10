MLB: Maikel García va a ritmo de imponer una nueva marca de extrabases

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Maikel García consiguió su consagración en las Grandes Ligas durante una campaña 2025 en la que firmó los mejores números de su carrera. Ahora en 2026 busca dar un golpe sobre la mesa y mejorar lo hecho durante la campaña anterior, algo que de momento va por buen camino.

Uno de los aspectos que más hizo brillar a Maikel durante la anterior campaña fue su excelente defensa, sin embargo, con el madero el jugador sabanero no se quedó atrás y fue una de las más importantes bujías de su conjunto, los Reales de Kansas City... No es una casualidad que haya conectado hasta 39 dobles.

En este 2026 con más experiencia y tras coronarse en el reciente Clásico Mundial de Béisbol, en el cual además fue elegido como el jugador más valioso, Maikel García no ha bajado su ritmo en cuanto a extra bases, de hecho, mejora lo que consiguió en 2025 por estas fechas, al menos en lo que a dobles se refiere.

La cosa es así, mientras en 2025 sumaba 10 dobles a la fecha del 10 de mayo, en 2026 ya suma 11, lo que quiere decir que de sostener este ritmo a la hora de conectar tubeyes, el también conocido como el "Barrendero" estaría superando su marca del año pasado y arribando por primera vez a los 40 dobles dentro de las grandes ligas, en una temporada.