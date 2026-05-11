MLB: Jesús Rodríguez se viste de héroe para San Francisco con un hit de oro

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Los Gigantes de San Francisco cerraron la semana con una victoria ajustada de 7 a 6 ante los Piratas de Pittsburgh, la cual les permitió quedarse con la serie. Esto sucedió gracias al oportuno bate de un venezolano que se estrenó en la MLB hace pocos días: Jesús Rodríguez.

Otro gigante venezolano

Y es que el oriundo de La Victoria conectó un imparable de oro en la parte baja de la duodécima entrada, remolcando así la carrera del triunfo en el Oracle Park. Vale señalar que fue su único imparable de la jornada, ya que ligó de 6-1.

La conexión llegó en una situación de bases llenas y con un solo out. Fue entonces cuando Jesús Rodríguez no falló al primer lanzamiento, un sinker adentro, para disparar una línea que cayó como una granada detrás del segunda base en el jardín derecho.

Hasta la fecha, el receptor venezolano acumula cinco presentaciones en las Grandes Ligas, y en las últimas cuatro ha disparado al menos un sencillo. Sus estadísticas se completan con un jonrón, tres carreras impulsadas, una anotada y .353 de promedio.