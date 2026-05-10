MLB: Maikel García apunta a mejorar esta impresionante marca personal

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Maikel García ha empezado a despertar con el madero. Luego de tener un inicio de mes no tan ideal, el oriundo de La Sabana ha repuntado con muchísima fuerza en los últimos cuatro compromisos, en donde además de hilar una racha de cuatro juegos con al menos un hit, también ha podido dar batazos contundentes.

El "Barrendero" tiene seis imparables en los cuatro duelos disputados previo a la jornada de este domingo 10 de mayo, y además, de esos seis inatrapables, dos han sido dobles, por lo que ha aportado también lo suficiente como para mejorar su slugging en lo que va de campaña.

Además, Maikel García tiene ya 11 dobles en la presente zafra, por lo que se ha puesto en una posición excelente para intentar superar su marca personal, que logró en 2025, y así llegar a una interesante cifra redonda por primera vez en su joven carrera en las Grandes Ligas.

Maikel García acecha los 40

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En la última temporada, Maikel García disparó su slugging de .332 en 2024, a nada más y nada menos que .449 en 2025, y en gran parte lo logró gracias a su buena cantidad de dobles. El antesalista de los Reales conectó 39 tubeyes, 11 más de los que había logrado en 2023, para dejar una nueva marca personal.

Pero en 2026, en 40 juegos disputados por sus Reales de Kansas City, el actual Jugador Más Valioso del Clásico Mundial de Beisbol tiene nada más y nada menos que 11, por lo que presenta un buen caso para mejorar su marca de 39 y llegar a 40 dobletes por primera vez en su carrera.

Eso sí, para lograrlo, Maikel García tendrá que sostener la consistencia ofensiva mostrada durante la campaña anterior y durante los últimos compromisos de este mes de mayo. Un reto difícil, pero mas que bonito para un toletero que ha demostrado saber cumplir con las expectativas.