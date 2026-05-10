Sigue en modo invicto: Eduardo Rodríguez firma su mejor salida del año y roza el juego completo

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Ya son cuatro victorias para Eduardo Rodríguez en esta temporada 2026 de MLB, y una mejor que la otra. Para su presentación de este domingo, el zurdo fue un auténtico verdugo para los Mets de Nueva York, ya que gracias a él los D-backs de Arizona ganaron 5 a 1 para quedarse con la serie.

En esta ocasión, E-Rod rozó el juego completo por primera vez en su carrera, ya que laboró por espacio de 8.1 entradas en las que apenas toleró cuatro indiscutibles y una anotación, además que regaló tres bases por bolas y liquidó con el tercer strike a cuatro bateadores.

Cerca de un no-hitter

El lanzador venezolano continúa inspirado por el título del Clásico Mundial de Beisbol 2026, por lo que mantuvo su invicto en esta campaña con otro magnífico juego. De hecho, que haya retirado a nueve bateadores en fila dice mucho, pero aun más que no haya permitido imparables en cinco entradas completas.

Justamente, el novato Carson Benge se encargó de pegar ese sencillo en el sexto capítulo luego de un out, en tanto que Luis Torrens le siguió con un doble productor para romper la blanqueada.

En el séptimo retomó su dominio para pasar la página de ese pequeño desliz, mientras que en el octavo permitió otro hit con la firma de Torrens. Ya en el noveno, ponchó a Austin Slater y recibió un inatrapable de Mark Vientos, lo que significó su salida del encuentro con 100 lanzamientos. Fue entonces cuando el también venezolano Juan Morillo se encargó de concretar el triunfo de E-Rod.

Números de Eduardo Rodríguez en la temporada 2026 de la MLB