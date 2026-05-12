MLB: Este pelotero venezolano firma con los Bravos de Atlanta

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Los Bravos de Atlanta realizaron movimientos importantes en su roster luego de sufrir una sensible baja detrás del plato antes de la jornada de este martes 12 de mayo. El equipo confirmó que el receptor Sean Murphy fue colocado en la lista de lesionados de 10 días tras presentar una fractura en el dedo medio de la mano izquierda, situación que obligó a la organización a buscar experiencia inmediata para cubrir la posición.

La lesión de Murphy representa un golpe para Atlanta, tomando en cuenta la importancia defensiva y ofensiva del catcher dentro de la alineación. El cuerpo médico del club evaluará la evolución del jugador en los próximos días, mientras el equipo intenta mantener estabilidad en una posición clave durante una etapa importante de la temporada regular.

Sandy León – MLB

Ante este panorama, los Bravos decidieron apostar por la experiencia del receptor venezolano Sandy León, quien firmará un contrato de Grandes Ligas para incorporarse de inmediato al equipo. El criollo cuenta con una extensa trayectoria en MLB y se perfila como una alternativa confiable tanto por su manejo del pitcheo como por su conocimiento defensivo detrás del plato.

El pelotero de 37 años ha construido una carrera sólida gracias a su capacidad para trabajar con los lanzadores y aportar seguridad en la receptoría. A lo largo de su paso por las Grandes Ligas, el venezolano ha vestido los uniformes de los Nacionales de Washington, Medias Rojas de Boston, Guardianes de Cleveland, Marlins de Miami, Twins de Minnesota, Rangers de Texas y ahora regresa al conjunto de Georgia.

La llegada del receptor también ofrece profundidad a unos Bravos que buscan mantenerse competitivos pese a las lesiones. Atlanta considera fundamental contar con un catcher capaz de asumir responsabilidades inmediatas mientras Murphy permanece fuera de acción.

Finalmente, los Bravos de Atlanta intentan minimizar el impacto de la ausencia de Sean Murphy y mantener estabilidad defensiva en una posición determinante. Por lo tanto, Sandy León tendrá una nueva oportunidad de demostrar su jerarquía en las Grandes Ligas y aportar su experiencia a una organización con aspiraciones de postemporada en la División Este de la Liga Nacional.