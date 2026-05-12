MLB: Munetaka Murakami recibió una clase élite de Ohtani

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Munetaka Murakami es uno de los peloteros más explosivos de la actualidad en Grandes Ligas. Su trabajo con Medias Blancas de Chicago lo está llevando a pelear por títulos individuales. Lo que no se dice es que la clave de su éxito se debe a una clase con Shohei Ohtani.

Murakami estuvo en el Clásico Mundial de Beisbol 2023 junto a Shohei Ohtani vistiendo la camiseta de Japón. En dicho torneo, el astro de Dodgers de Los Ángeles estuvo compartiendo sus secretos para batear. Hay un video muy interesante donde le explica como ser más explosivo.

En dichas imágenes se ve a Ohtani indicarle a Munetaka donde situar el bate y a que ángulo poner el codo. La idea es tener un swing explosivo cuando haga contacto. El resultado se ve en este 2026 con White Sox en MLB: 28 anotadas, 33 hits, 15 jonrones, 29 impulsadas, .920 OPS.

Munetaka Murakami y su gran temporada en Grandes Ligas

El debut de Munetaka Murakami en MLB ha superado todas las expectativas, consolidándose como uno de los bates más temidos del 2026. Su capacidad para adaptarse al pitcheo estadounidense ha sido asombrosa, demostrando una madurez y un poder descomunal.

La consistencia ofensiva del nipón es el resultado directo de los ajustes técnicos realizados en su mecánica, permitiéndole castigar lanzamientos de alta velocidad con facilidad. Murakami no solo aporta fuerza, sino también una disciplina en el plato envidiable.

Este rendimiento estelar confirma que el joven slugger estaba listo para el desafío tras dominar por completo el béisbol japonés. Su impacto inmediato en el lineup ha revitalizado a White Sox, convirtiéndolo en el principal referente de una nueva generación de japoneses en la liga.

Números de Munetaka Murakami con White Sox en 2026

Munetaka Murakami está desarrollando una de las campañas más impresionantes para un novato en Las Mayores. Su desempeño es tal que podría registrar números históricos en su primer año en la liga. Elevando el nivel para los próximos novatos internacionales.

Números de Murakami en 2026:

- 40 juegos, 142 turnos, 28 anotadas, 33 hits, 1 doble, 15 jonrones, 29 impulsadas, 30 boletos, 60 ponches, .232 PRO, .364 OBP, .556 SLG, .920 OPS