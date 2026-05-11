MLB: Shohei Ohtani tiene esta sequía de poder ofensivo con los Dodgers

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas sigue dejando historias inesperadas y una de las más llamativas tiene como protagonista a Shohei Ohtani. El fenómeno japonés atraviesa un momento poco habitual con el bate, luego de acumular 106 apariciones al plato consecutivas sin conectar cuadrangular.

Para cualquier jugador podría parecer una mala racha normal dentro de una campaña larga, pero tratándose de Ohtani, la situación ya empieza a generar conversación entre fanáticos y analistas de MLB.

El pelotero de 31 años, acostumbrado a dominar ofensivamente y a cambiar encuentros con un solo swing, no ha podido reencontrarse con su poder en las últimas semanas y esto ha generado miles de comentarios en las redes sociales.

Shohei Ohtani - MLB

La sequía sorprende aún más porque Ohtani llegó al 2026 como uno de los principales candidatos al premio MVP de la Liga Nacional. Su capacidad para producir carreras y castigar lanzadores había sido una constante desde su llegada a las Grandes Ligas, convirtiéndolo en una de las figuras más temidas del béisbol.

Aunque sigue aportando con embasado, velocidad y contacto, la ausencia de jonrones comienza a pesar en las estadísticas ofensivas. En varios encuentros recientes se le ha visto fallar conexiones que normalmente terminaban en las gradas, algo poco común para un bateador de su calibre.

Sin embargo, dentro de la organización mantienen la calma. La calidad y disciplina ofensiva de Ohtani hacen pensar que se trata simplemente de un bajón temporal. En MLB, incluso los mejores atraviesan momentos complicados durante una temporada de más de 160 juegos.

Finalmente, se espera que Shohei Ohtani pueda dar nuevos batazos de vuelta completa lo antes posible y así volver a su ritmo ofensivo que lo tiene como uno de los mejores toleteros de la MLB desde su debut.