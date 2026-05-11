MLB: Brayan Rocchio marca su hito personal más ofensivo

Brayan Rocchio es de esos peloteros que pasan desapercibidos en Grandes Ligas. Su principal rol es la defensa, pero está ejecutando actuaciones destacadas con el bate. En ese contexto, el jugador de Guardianes de Cleveland tuvo una jornada histórica a nivel personal.
Rocchio demostró su capacidad ofensiva al terminar la jornada con un registro perfecto de 4-4 ante Mellizos de Minnesota. Esta actuación representa la primera vez en su carrera que alcanza los cuatro indiscutibles, consolidando una racha positiva que evidencia su evolución.
Durante los últimos 24 compromisos, Brayan mantiene un promedio sobresaliente de .337, producto de 29 conexiones exitosas en 86 turnos. Su capacidad para anotar e impulsar carreras ha sido determinante, para Guardianes de Cleveland en un año donde buscan postemporada.
Brayan Rocchio y su despertar ofensivo
Brayan Rocchio ha mostrado una evolución notable desde el tramo final de la temporada pasada en Grandes Ligas. El venezolano exhibe ahora una mayor madurez en la caja de bateo, seleccionando mejores lanzamientos y demostrando una disciplina en el plato competitiva.
A pesar de no haber alcanzado todavía un ritmo demoledor de manera constante, sus recientes actuaciones indican que va por el camino correcto. El infielder criollo ha logrado estabilizar su mecánica, evitando los baches prolongados y aportando una consistencia en cada turno.
Este despertar ofensivo es el resultado de un arduo trabajo físico y técnico realizado durante la temporada muerta por el joven pelotero. La organización confía en que mantenga esta tendencia ascendente, consolidando su bateo para transformarse en un jugador integral.
Números de Brayan Rocchio con Guardianes de Cleveland en 2026
Brayan Rocchio ha tenido una mejora notable a nivel ofensivo. Solo durante 2025 registró 80 hits en 115 juegos, pero en pleno 2026 ya tiene 37 inatrapables; lo que habla muy bien de esa evolución con el madero.
Números de Rocchio en 2026:
- 40 juegos, 133 turnos, 17 anotadas, 37 hits, 5 dobles, 3 jonrones, 14 boletos, 14 ponches, 6 robos, .278 PRO, .360 OBP, .383 SLG, .743 OPS