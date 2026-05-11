MLB: ¿Lesionado? Revelan estado de salud de Willson Contreras tras recibir pelotazo ante Rays

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Los pelotazos de Willson Contreras es un historia sin final desde que se estrenó en las Grandes Ligas. El inicialista, quien atraviesa por su primera experiencia en la Liga Americana con Boston Red Sox, encendió las alarmas en el compromiso de este domingo contra Tampa Bay Rays.

Un pelotazo en la mano en el primer capítulo del desafío terminó limitando la participación del infielder en la cartelera dominical, siendo una pérdida que pasó fractura para los Medias Rojas, tomando en cuenta que sufrieron una nueva caída 4x1 contra sus vecinos de la División Este del joven circuito.

Chad Tracy, dirigente de los patirrojos, informó que los estudios realizados por el equipo a la mano de Contreras no mostraron fracturas ni daños estructurales, una noticia positiva tanto para el jugador como para la organización. A pesar de los resultados alentadores, el jugador continúa presentando molestias y el cuerpo médico seguirá monitoreando su evolución en las próximas horas.

Boston se alivia con Willson Contreras

El equipo aprovechará la jornada de descanso para evaluar cómo responde Contreras físicamente antes de tomar una decisión sobre su disponibilidad. Por ahora, Boston mantiene cautela con uno de sus jugadores más importantes, buscando evitar cualquier complicación y asegurarse de que pueda regresar en plenas condiciones cuando desaparezcan las molestias.

Las revisiones rápidas que hacemos aquí salieron negativas, lo cual es bueno. Está adolorido. Eso es todo lo que sabemos por ahora. Obviamente tenemos un día libre mañana que ayuda mucho. Lo reevaluaremos mañana y los próximos días para ver cómo se siente. Ojalá estemos bien ahí", declaró el manager de Red Sox.

El de Puerto Cabello no ha podido escaparse de los pelotazos, siendo el líder en esta departamento en Las Mayores con ocho bolazos recibidos. Pese a esto, el venezolano se ha consolidado como el líder en jonrones y remolcadas del equipo en 2026.