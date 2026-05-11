MLB: Moisés Ballesteros con un bache ofensivo que preocupa a Cachorros

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Moisés Ballesteros tuvo un inicio de temporada demoledor que lo llevó a ser candidato al Novato del Año. Sin embargo, el venezolano no pasa por su mejor estado de forma ofensivo; situación que preocupa de gran manera a Cachorros de Chicago en este 2026 de Grandes Ligas.

Ballesteros atraviesa una racha adversa en sus últimos 10 juegos: 2 hits, 1 jonrón, 3 impulsadas, 2 anotadas. Serían buenos números para cualquier otro novato, pero no para el venezolano que venía destrozando rivales en este inicio de temporada regular 2026.

El joven venezolano busca realizar los ajustes mecánicos necesarios para salir de este slump ofensivo que afecta su promedio actual. En lo que va de mes batea .074 con 1 solo cuadrangular. Algo que choca mucho con su nivel pasado, ya que durante abril tuvo promedio de .382 y 5 HR.

Moisés Ballesteros y su drástico contraste con el madero

Moisés Ballesteros vive un presente opuesto a su brillante rendimiento exhibido durante el primer mes de competencia. Tras dejar un impresionante promedio de .385 en abril, el prospecto venezolano ha visto caer su producción drásticamente, registrando apenas .074 PRO.

Esta caída estadística representa un desafío mental para el joven receptor en su camino hacia la consolidación profesional. Mientras que en abril dominaba cada turno con facilidad, actualmente enfrenta dificultades para descifrar los envíos, buscando recuperar la consistencia.

A pesar de la disparidad numérica entre ambos meses, Cachorros de Chicago confía en el potencial del nativo de Venezuela. La meta es reencontrar el equilibrio que mostró al inicio del calendario, realizando los ajustes necesarios para que su bateo explosivo vuelva.

Números de Moisés Ballesteros con Cachorros de Chicago en 2026

Moisés Ballesteros aún es un novato con solo 56 juegos en Grandes Ligas. El venezolano tiene mucho que aprender con su mal rendimiento actual, aplicar lo aprendido y continuar trabajando par consolidarse en su organización.

Números de Ballesteros en 2026:

- 26 juegos, 98 turnos, 14 anotadas, 26 hits, 5 dobles, 6 jonrones, 19 impulsadas, 10 boletos, 20 ponches, .265 PRO, .327 OBP, .500 SLG, 827 OPS