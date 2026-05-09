José Altuve continúa superando a leyendas de MLB con su ofensiva y va por más

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La jornada del pasado viernes fue productiva para José Altuve, pues colaboró en la victoria por 10 a 0 de Astros de Houston sobre los Rojos de Cincinnati. Allí ligó de 3-1 con doble y dos carreras anotadas que lo impulsaron en la lista de todos los tiempos de la MLB.

Altuve dejó atrás a dos inmortales

En primera instancia, con ese doble alcanzó los 465 de por vida, cifra que incluso lo mantiene en el tercer lugar en cuanto a peloteros venezolanos se refiere. Ahora bien, si nos enfocamos en la lista general de Grandes Ligas, entonces asumió la casilla número 98.

Y es que con ese tubey igualó la marca que dejó en su momento Jim Bottomley (465), un miembro del Salón de la Fama que fue el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional por allá en 1928.

Por su parte, con las dos anotadas su número ascendió a 1,260 para seguir siendo el quinto venezolano con la mayor cantidad de dichos batazos en el Big Show.

Es así como superó a Bobby Bonds (1,258), padre del también legendario Barry Bonds; y a Duke Snider (1,259), también miembro del Salón de la Fama.

Próximas leyendas a batir para Astro Boy

Si continuamos con estos mismos apartados, José Altuve queda a uno de otro inmortal de Cooperstown como Frankie Frisch (466); a dos de Gary Sheffield (467); y a tres del dominicano Miguel Tejada (468), de Matt Holliday (468), y del miembro del Salón de la Fama Jim O'Rourke (468).

Por su parte, respecto a las anotadas se encuentra a muy poca distancia del inmortal Sam Thompson (1,261) y del dominicano Robinson Canó (1,262).