MLB: Miguel Rojas recibe emotivo homenaje de Dodgers

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Miguel Rojas es uno de los peloteros más queridos de Dodgers de Los Ángeles. Un jugador sin escándalos y con un gran rendimiento en momentos especiales como la última Serie Mundial. El venezolano recibió un homenaje del club con su familia como protagonista.

Dodgers repartió el Bobblehead de Rojas que conmemora su histórico jonrón en la Serie Mundial vs Azulejos de Toronto. Este reconocimiento celebra el impacto del venezolano en el título conseguido; además de consolidar su legado como una figura querida por toda la afición angelina.

La ceremonia tuvo un toque profundamente personal y emotivo sobre el Dodger Stadium. Su hijo, Aarón Rojas, fue el encargado de realizar el lanzamiento inicial, capturado por el propio Miguel. El campocorto estuvo rodeado de su esposa Mariana, sus hijos durante el acto.

Miguel Rojas: una pieza clave en el engranaje de Dodgers

El desempeño de Miguel Rojas ha superado todas las expectativas iniciales de Dodgers de Los Ángeles. Aunque no fue contratado por su potencia ofensiva, su guante de élite ha blindado el cuadro interior del club. Su talento defensivo lo convierte en un seguro para sus compañeros.

A pesar de su perfil defensivo, el venezolano ha respondido con el madero en situaciones de máxima presión. Su batazo clave en la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto es solo una muestra de su oportunismo; demostrando su capacidad para aparecer en momentos emblemáticos.

Sin embargo, su mayor impacto reside en su rol como mentor dentro del vestuario. Ha sido fundamental para potenciar el talento de Mookie Betts en el campocorto, pero también ha logrado mejorar el nivel de sus compañeros. Su liderazgo convierte a Rojas en una pieza táctica indispensable para los angelinos.

Números de Miguel Rojas con Dodgers de Los Ángeles en 2026

Miguel Rojas sigue en su rol de compañero élite para mejorar a nivel ofensivo en ciertos juegos. Sin embargo, su participación a la ofensiva ha sido productiva, tomando en cuenta los turnos que ha tenido durante la campaña 2026 con Dodgers de Los Ángeles.

Números de Rojas en 2026:

- 25 juegos, 58 turnos, 5 anotadas, 15 hits, 3 dobles, 1 jonrón, 5 impulsadas, 4 boletos, 8 ponches, .259 PRO, .302 OBP, .362 SLG, .664 OPS