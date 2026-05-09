MLB: Ronald Acuña Jr. acelera su recuperación y apunta al regreso con los Bravos de Atlanta

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El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. ha dado un paso importante en su proceso de rehabilitación tras sufrir una distensión en el tendón de la corva izquierda. El “Abusador” fue visto realizando ejercicios de agilidad en el terreno de juego, lo que alimenta las esperanzas de su pronto retorno al lineup de los Bravos de Atlanta.

Acuña Jr. fue colocado en la lista de lesionados de 10 días el pasado domingo 3 de mayo, luego de abandonar el encuentro del sábado previo contra los Rockies de Colorado. Al intentar alcanzar la primera base en un rodado, el patrullero sintió una molestia evidente que lo obligó a frenar su carrera a mitad del camino, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico de Georgia.

El camino hacia la activación

De acuerdo con el reglamento de las Grandes Ligas, Acuña será elegible para ser activado este próximo miércoles 13 de mayo. Aunque la fecha está marcada en el calendario, el manager de los Bravos, Walt Weiss, se ha mostrado cauteloso respecto a un regreso inmediato. Weiss señaló que el jugador todavía debe cumplir con ciertas etapas de su recuperación física antes de recibir el visto bueno definitivo.

Las pruebas de agilidad realizadas recientemente en los jardines son el indicador más positivo hasta el momento. Estas sesiones buscan evaluar la respuesta del músculo ante cambios de dirección y aceleración, aspectos críticos para un jugador cuyo estilo de juego depende en gran medida de su velocidad y explosividad en las bases.