MLB: Munetaka Murakami igualó a Judge en el liderato de jonrones

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El ascenso de Munetaka Murakami en las Grandes Ligas ha alcanzado un punto de ebullición máximo. Lo que comenzó como una adaptación al pitcheo norteamericano se ha transformado en una persecución contra los máximos referentes del poder actual.

Con su reciente estacazo ante los Marineros de Seattle, el antesalista de los Medias Blancas de Chicago no solo reclamó un espacio en la conversación por el liderato de la liga, sino que forzó un empate en la cima del departamento de jonrones con una figura de la talla de Aaron Judge.

Un registro histórico en los Medias Blancas de Chicago

Munetaka Murakami conectó su decimoquinto cuadrangular de la temporada este viernes durante el enfrentamiento contra los Mariners de Seattle. Con este batazo en la primera entrada, el jugador igualó a Aaron Judge en la primera posición de máximos jonroneros de las Grandes Ligas en la actualidad.

Este registro marca un hito en la organización de los Medias Blancas. Murakami es el jugador que más rápido ha alcanzado los 15 jonrones en la historia de la franquicia, cumpliendo el objetivo en 38 juegos.

A pesar de su capacidad para generar potencia, los indicadores de contacto del jugador muestran un descenso. El promedio de bateo ha disminuido recientemente, condicionado por una tasa de ponches y una tasa de fallos (whiff rate) que se sitúa entre las más altas de la liga.

Sin embargo, su OPS se mantiene en .948. Este valor refleja que, a pesar de la frecuencia de sus ponches, su producción de extrabases y su capacidad para embasarse mantienen su rendimiento en niveles altos dentro de la competición.