MLB Así se jugará la jornada de este sábado 9 de mayo

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Llegó el fin de semana y el mejor beisbol del mundo estará llenó de desafíos bastante interesantes. Por lo tanto, te mostraremos la cartelera de choques a efectuarse este sábado, 9 de mayo.

La jornada iniciará a las 3:07 p.m. (hora venezolana) y una de las noticias más notables es el regreso del lanzador zurdo de los Dodgers Blake Snell.

Juegos para este sábado en la MLB

- Angelinos de Anaheim (Jack Kochanowicz) vs Azulejos de Toronto (Trey Yesavage) 3:07 p.m.

- Atléticos de Oakland (Aaron Civale) vs Orioles de Baltimore (Shane Baz) 4:05 p.m.

- Astros de Houston (Spencer Arrighetti) vs Rojos de Cincinnati (Chase Burns) 4:10 p.m.

- Rays de Tampa Bay (Nick Martínez) vs Medias Rojas de Boston (Payton Tolle) 4:10 p m.

- Nacionales de Washington (Zack Littell) vs Marlins de Miami (Janson Junk) 4:10 p.m.

- Rockies de Colorado (Kyle Freeland) vs Phillies de Philadelphia (Aaron Nola) 6:05 p.m.

- Mellizos de Minnesota (Joe Ryan) vs Guardianes de Cleveland (Tanner Bieber) 6:10 p.m.

- Cachorros de Chicago (Edward Cabrera) vs Rangers de Texas (Jack Leiter) 7:05 p.m.

- Tigres de Detroit (Burch Smith) vs Reales de Kansas City (Michael Wacha) 7:10 p.m.

- Yankees de Nueva York (Cam Schlitter) vs Cerveceros de Milwaukee (Kyle Harrison) 7:10 p.m.

- Marineros de Seattle (Luis Castillo) vs Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) 7:10 p.m.

- Mets de Nueva York (Clay Holmes) vs Cascabeles de Arizona (Merrill Kelly) 7:15 p.m.

- Cardenales de San Luis (Dustin May) vs Padres de San Diego (Randy Vásquez) 7:15 p.m.

- Piratas de Pittsburgh (Braxton Ashcraft) vs Gigantes de San Francisco (Landen Roupp) 9:05 p.m.

- Bravos de Atlanta (Spencer Strider) vs Dodgers de Los Angeles (Blake Snell) 9:10 p.m.