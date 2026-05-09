Histórico: Misiorowski firma la actuación más rápida para un abridor en la era Statcast

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¡Lo de Jacob Misiorowski ya no es solo talento, es pirotecnia pura! Ver a un abridor alcanzar esas cifras de velocidad es algo que desafía la lógica del brazo humano. Es como si los Brewers hubieran desbloqueado un personaje de videojuego con los parámetros de potencia al máximo.

El viernes por la noche, el montículo del American Family Field no fue un lugar para los débiles de corazón. Jacob Misiorowski, el espigado lanzador derecho de los Cerveceros de Milwaukee, no solo dominó a los Yankees de Nueva York, sino que literalmente reescribió los libros de récords de Statcast al registrar la velocidad más alta para un abridor desde que se empezaron a computar estos datos en 2008.

Misiorowski entregó una joya de seis entradas en blanco, pero lo que dejó a todos boquiabiertos fue el radar: alcanzó una máxima de 103.6 mph, marcando tres lanzamientos distintos a esa velocidad estratosférica.

Un récord que dejó atrás a las leyendas

Para dimensionar la magnitud de lo ocurrido, basta mirar hacia atrás. Desde 2008, los lanzadores abridores solo habían realizado tres lanzamientos de 103 mph o más en total. Misiorowski, por su cuenta, realizó diez de esos lanzamientos en una sola noche.

Antes de esta exhibición, el récord de velocidad para un abridor pertenecía a Jordan Hicks, quien cronometró 103.2 mph en julio de 2022. Misiorowski no solo superó esa cifra, sino que lanzó siete pelotas que igualaron o mejoraron ese récord anterior tan solo en las primeras dos entradas del encuentro.

Dominio absoluto sobre los bates neoyorquinos

No se trata solo de "tirar fuego", sino de saber lanzar. Misiorowski ponchó a 11 bateadores, estableciendo su mejor marca de la temporada, y apenas permitió dos imparables y dos pasaportes. Su dominio fue tal que cerró su actuación de forma poética: ponchando de manera consecutiva a dos de los nombres más temidos del béisbol, Aaron Judge y Cody Bellinger.

El joven maravilla de los Cerveceros dejó el juego con una cómoda ventaja de 5-0, demostrando que su velocidad es una herramienta de out, no solo un espectáculo visual.

La consistencia del "brazo biónico"

Lo más aterrador para el resto de la liga es que esto no parece ser una anomalía de una sola noche. Misiorowski lanzó 41 proyectiles de 100 mph o más en este juego, elevando su total de la temporada a 193 en apenas ocho aperturas.

Dato de contexto: En su salida anterior contra Washington, ya había realizado 43 lanzamientos de triple dígito en poco más de cinco entradas, un partido que tuvo que abandonar prematuramente por un calambre en el isquiotibial derecho.

En su salida anterior contra Washington, ya había realizado 43 lanzamientos de triple dígito en poco más de cinco entradas, un partido que tuvo que abandonar prematuramente por un calambre en el isquiotibial derecho. El horizonte: Misiorowski se quedó a solo seis lanzamientos de 100 mph de empatar el récord absoluto para un partido (47), que ostenta Hunter Greene desde septiembre de 2022.

Con esta actuación, Jacob Misiorowski no solo asegura su lugar como el as del futuro para Milwaukee, sino que se posiciona como el lanzador más electrizante de todo el negocio. Si su brazo mantiene esta durabilidad, el récord de Greene tiene los días contados.